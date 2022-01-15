Шесть российских самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана

Министерство обороны РФ сообщило через свою пресс-службу о выведении миротворческого контингента из Казахстана, который до последнего времени находился на чрезвычайном положении вследствие уличных беспорядков, вспыхнувших на новогодних каникулах. Шесть военных самолетов прибыли на аэродром Северный в Иваново.

"После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, успешно выполнивших все поставленные задачи", - говорится в сообщении.

В ближайшее время военнослужащих вернут в места их постоянной дислокации.

Напомним, что погромы и насилие на казахстанских улицах, прежде всего, в Алма-Ате, начались 5 января, вскоре после чего страны-участницы ОДКБ по просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева согласились оперативно прислать миротворцев. Примечательно, что беспорядки вспыхнули уже после того, как были удовлетворены экономические требования протестующих, недовольных двукратным повышением цен на газ. Более того, к тому моменту было распущено правительство и отправлен в отставку с поста главы Совбеза многолетний лидер республики Нурсултан Назарбаев, против которого тоже были направлены протесты.

Как стало известно накануне, 6 января после нападения неизвестных на юге республики погибла 26-летняя россиянка.