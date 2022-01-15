В Петербурге освобождается все большее количество коронавирусных коек в стационарах

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 14 января, за сутки снизилось число поступивших в больницы больных с признаками коронавируса и пневмонии — 338 вместо 358 накануне. В реанимационных отделениях лежит 591 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 328 человек (вместо 334 накануне).

Инфекционный коечный фонд по-прежнему составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 444 пациента (накануне было 5 543).

На карантине находятся 1 659 граждан (накануне их было 1 651), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 23 252 петербуржца, амбулаторно лечатся 24 818 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 863 597 доз.

Накануне губернатор Александр Беглов в беседе с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой подчеркнул, что почти треть коронавирусных коек в Петербурге свободна и что при необходимости можно увеличить весь фонд до 11 с лишним тысяч мест.