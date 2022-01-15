Mash: На стройке Дворца танца Бориса Эйфмана погиб рабочий

Строительство Дворца танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне омрачилось гибелью рабочего. Как сообщает близкое к силовым структурам издание "Mash на Мойке", с верхних этажей в первую же свою смену сорвался 37-летний гастарбайтер.

По предварительной версии, на нем был плохо закреплен монтажный пояс. Инцидент привел к возбуждению Следственным комитетом уголовного дела. Известно также, что на стройке после трагедии силовики обнаружили много нарушений.

Накануне вице-губернатор Борис Пиотровский объявил, что в планы города входит закончить строительство Академии танцев Бориса Эйфмана до 2024 года. Стройка осуществляется на участке между Малой Невой и проспектом Добролюбова: чиновники продолжают обещать появление в этих пределах современного арт-парка "Тучков буян". Здесь же хотят построить судебный квартал.