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Новости 15:01

Mash: На стройке Дворца танца Бориса Эйфмана погиб рабочий

фото ЗакС политика Mash: На стройке Дворца танца Бориса Эйфмана погиб рабочий

Строительство Дворца танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне омрачилось гибелью рабочего. Как сообщает близкое к силовым структурам издание "Mash на Мойке", с верхних этажей в первую же свою смену сорвался 37-летний гастарбайтер.

По предварительной версии, на нем был плохо закреплен монтажный пояс. Инцидент привел к возбуждению Следственным комитетом уголовного дела. Известно также, что на стройке после трагедии силовики обнаружили много нарушений.

Накануне вице-губернатор Борис Пиотровский объявил, что в планы города входит закончить строительство Академии танцев Бориса Эйфмана до 2024 года. Стройка осуществляется на участке между Малой Невой и проспектом Добролюбова: чиновники продолжают обещать появление в этих пределах современного арт-парка "Тучков буян". Здесь же хотят построить судебный квартал.


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