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Новости 13:34

Дверь московской квартиры галериста Гельмана* испортили надписью "иноагент"

фото ЗакС политика Дверь московской квартиры галериста Гельмана* испортили надписью "иноагент"

В Москве вандалы испортили входную дверь квартиры известного галериста Марата Гельмана*, нанеся на неё надпись "иноагент", известил у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

Сам Гельман* уже не первый год живёт в Черногории.

Галериста внести в "чёрный список" Минюста РФ в преддверии Нового года - 30 декабря.

Гельман* известен среди прочего тем, что активно поддерживает российских оппозиционеров. К примеру, после аукциона в поддержку осужденных по "болотному делу" он лишился галереи в столичном арт-кластере "Винзавод".

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Павел Чиков / Telegram


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