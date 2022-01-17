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Новости 10:21

Вслед за другими родственниками Назарбаева поста зампреда КНБ лишился его племянник

фото ЗакС политика Вслед за другими родственниками Назарбаева поста зампреда КНБ лишился его племянник

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упразднил в должности зампредседателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша, информирует пресс-служба главы республики.

Уточним, что Абиш является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

После протестов со своих постов были уволены и другие родственники Назарбаева. Так, 17 января его зять Тимур Кулибаев ушёл с должности главы президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". До этого казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" известил о досрочном прекращении полномочий другого зятя Назарбаева — гендиректора АО "Казтрансойл" Димаша Досанова. Кроме того, в тот день досрочно покинул свой пост председатель правления АО "Национальная компания QazaqGaz" Кайрат Шарипбаев, который, как пишут СМИ республики, якобы состоит в неофициальном браке со старшей дочерью Назарбаева Даригой.

В начале января в Казахстане произошли массовые акции протеста из-за возросших в два раза цен на сжиженный природный газ. В ходе столкновений с правительственными войсками задержали около 10 тысяч человек. Прокуратура республики сообщила, что погибли 225 человек. Среди из них – россиянка, мать троих детей. 


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