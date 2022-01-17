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Новости 11:59

Из-за роста заболеваемости коронавирусом всё больше классов в Петербурге уходят на карантин

фото ЗакС политика Из-за роста заболеваемости коронавирусом всё больше классов в Петербурге уходят на карантин

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусом петербургские классы вновь начинают уходить на карантин: по состоянию на 17 января, на дистант перешли9 классов в 8 школах Северной столицы, информирует пресс-служба комитета по образованию.

В детских садах ситуация обстоит лучше: закрыта всего одна группа. Напомним, ещё неделей ранее на карантине находились 2 класса и 4 детсадовских группы.

Отметим, что в Петербурге второй день подряд обновляется антирекорд по количеству суточных заражений COVID-19: зафиксировано 4 132 случая. Этом максимум с начала пандемии.


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