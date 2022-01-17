Полиция задержала у Смольного активистов с коньками и костылем

Сотрудники полиции задержали в саду у администрации Петербурга четырех акстивистов, сообщил ЗАКС.Ру один из них, лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Он рассказал, что на коньках и с костылем решил прогуляться до Смольного, чтобы встретить председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко. Сопровождавшие Кострова люди вели прямую трансляцию происходящего.

Трансляцию на сайт Activatica вел лидер движения "Красивого Петербурга" Красимир Врански. Он сообщил, что общественники хотели поговорить с Пониделко из-за плохой уборки улиц.

На видеозаписи видно, как к Кострову подошел полицейский и заявил, что тот в "костюме" проводит публичную акцию. Активист в ответ сказал, что никакого мероприятия не проводил.

- У меня не было никаких заявлений, требований ни к кому и ни к чкму, я их не высказывал нигде в плакатах и так далее. На коньках передвигаться сейчас в городе удобнее, а костыль является дополнительной точкой опоры, - заявил Костров полицейскому.

Врански сообщил, что его вместе с Костровым, муниципальным депутатом МО "Смольникское" Константином Хрщоновичем и Алексеем Никоновым в итоге все же задержали. Об этом же сказал и Костров:

- Как мне сказали сотрудники полиции, поступила заявка, как будто бы во время акции был мат. Хотя его не было - видеозапись тому подтверждение. И говорят, что это было публичное мероприятие - статья 20.2 КоАП.

Костров добавил, что сейчас их везут в 76 отдел полиции. Он надеется, что там общественники дадут пояснения и будут отпущены.

Напомним, с началом снегопадов петербуржцы регулярно жалуются на плохую уборку снега. После небольшого потепления на улицах города образовался лед. Травматологические отделения петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 16 января были перегружены в 1,5 раза из-за падения горожан на наледи, сообщал директор института Вадим Мануковский.

София Саттарова / Фото: Красимир Врански