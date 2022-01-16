Травматология НИИ им. Джанелидзе перегружена в 1,5 раза из-за падений на улицах

Травматологические отделения петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе перегружены в полтора раза из-за падений горожан на неубранных от наледи улицах, пишет "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление директора института Вадима Мануковского.

"У нас на сегодняшний день два 30-коечных [травматологических] отделения. Они работают, естественно, с перегрузом в полтора раза. Но справляются: сокращаем сроки лечения пациентов, переводим их на амбулаторный режим", - поделился специалист.

Ежедневно в медучреждение с травмами различной этимологии поступает от 30 до 50 человек.

"Мы отдельно не выделяем людей, которые поступают в связи с падением сосулек, например. К нам поступает достаточно большое количество травматологических пациентов. Естественно, это связано с погодными условиями", - добавил Мануковский.

Напомним, на качество зимней уборки петербуржцы жалуются с самого начала зимы, когда в город пришёл циклон "Бенедикт". При этом недовольны не только жители дворов, но и проверяющие инстанции. Так, ГЖИ, подводя промежуточные итоги инспекций в середине праздничной декады, сообщила, что треть дворов убирают от снега и наледи неудовлетворительно.

Добавим, что о проблемах неубранного Петербурга стали уже слагать песни: накануне напомнила о себе группа "Ленинград", выпустившая клип с критикой властей.