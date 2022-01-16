"А бегловская лопата – где и что она гребёт?": Шнуров выпустил злободневный клип о Петербурге

После долгого творческого затишья группа "Ленинград" выпустила клип, посвящённый злободневным проблемам Петербурга – засилью мусора и снега. Видео опубликовано в YouTube-канале музыкального объединения.

Песня традиционно изобилует матом, что, впрочем, явно говорит об одном: Сергей Шнуров зрит в корень народного гнева. С наступлением нового года в Северной столице началась так называемая "мусорная реформа": за утилизацию бытовых отходов стал ответственен "Невский экологический оператор". На компанию стали массово жаловаться сразу после 31 декабря: горожане возмущались несвоевременным вывозом мусора, публикуя в соцсетях фотографии переполненных контейнеров. Наиболее остро проблема выглядела в северных районах города. Компанию неоднократно привлекали к административной ответственности.

"В Петербурге – биеннале, / Инсталляция помоев. / "Не волнуйтесь, горожанин, / Мы с большим к вам обожанием!", – иронизирует Шнуров, пародируя ответы Смольного.

Поделился музыкант также впечатлениями от неубранного снега и катка, в который превращаются дороги с приходом циклонических потеплений:

Шел за хлебом – расстояние

Как в блокаду, Боже мой!

Черт с ним, с благосостоянием,

Ноги б не сломать зимой!

Негде ставить на них пробы –

От добра добра не ищут,

То сосульки, то сугробы,

Здесь отходы и говнище!

В припеве "Ленинград" апеллирует к мему "лопата Беглова".

"А бегловская лопата – Где и что она гребёт?", – задаётся вопросом Шнуров.

Напомним также, необычайно снежная зима 2019 года, к которой Смольный оказался не готовым, породила мем "лопата Беглова": тогда ещё врио губернатора распорядился выдавать главам районов инструменты, чтобы они лично принимали участие в очистке вверенных им территорий от снега и наледей. Позже сам Беглов с помощниками "под камеры" убирал улицы при помощи лопаты.