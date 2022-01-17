Муниципалы Курортного района попросили добавить остановок новому автобусу

Главы поселков Солнечное, Репино и Комарово выступили против того, чтобы новый социальный автобус № 211 Э, который появится в рамках транспортной реформы, не будет совершать ни одной остановки в их населенных пунктах по пути следования из Зеленогорска в Сестрорецк.

Муниципалы обратились к председателю комитета по транспорту Кириллу Полякову с просьбой пересмотреть остановочные пункты трассы. По их словам, это позволит снять "социальную напряженность жителей поселков". Главы муниципалитетов отметили, что в их адрес уже приходит множество писем по этому поводу.

Копию обращения отправили депутату ЗакСа от Курортного района Александру Ходоску ("Единая Россия").