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Муниципал 13:44

Муниципалы Курортного района попросили добавить остановок новому автобусу

фото ЗакС политика Муниципалы Курортного района попросили добавить остановок новому автобусу

Главы поселков Солнечное, Репино и Комарово выступили против того, чтобы новый социальный автобус № 211 Э, который появится в рамках транспортной реформы, не будет совершать ни одной остановки в их населенных пунктах по пути следования из Зеленогорска в Сестрорецк.   

Муниципалы обратились к председателю комитета по транспорту Кириллу Полякову с просьбой пересмотреть остановочные пункты трассы. По их словам, это позволит снять "социальную напряженность жителей поселков". Главы муниципалитетов отметили, что в их адрес уже приходит множество писем по этому поводу.

Копию обращения отправили депутату ЗакСа от Курортного района Александру Ходоску ("Единая Россия").  


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Лебедева Ирина Анатольевна
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Сафронов Михаил Александрович
Упоминаемые персоны
Журавская Анастасия Сергеевна 
Лебедева Ирина Анатольевна 
Сафронов Михаил Александрович 

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