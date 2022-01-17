Пикалев пообещал привести в порядок организацию вывоза мусора

Петербургский вице-губернатор Валерий Пикалев оценил качество вывоза мусора в городе, с начала года вызывающее массу нареканий. Он дал понять, что чиновники в обозримом будущем сделают все возможное, чтобы оснований для жалоб было меньше.

"Гарантирую, что в ближайшее время порядок будет восстановлен, наведен. Ответственные лица понесут наказание, можете не сомневаться. Прокуратура соответствующую оценку всем этим событиям даст", - приводит фрагмент из его выступления телеканал "Санкт-Петербург".

Ключевой проблемой Пикалеву представляется нехватка машин. Впрочем, на примере Невского район он показал, что ситуация сдвигается в лучшую сторону: с начала недели в районе действуют 24 грузовиков, тогда как в первые дни года их работало всего десять. Вице-губернатор также посетовал на нехватку точной информации об объеме скапливающегося во дворах мусора.

Напомним, с начала года вывозом мусора занялся "Невский экологический оператор", утверждающий, что 96,5% контейнерных площадок освобождаются от отходов вовремя.