Депутат Зинчук предложил Беглову подумать об отмене QR-кодов

Депутат Законодательного собрания от КПРФ Алексей Зинчук направил обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о допуске в общепит и непродовольственные магазины без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Эта мера действует в городе с 2 января 2022 года. Она является "чрезмерной, создает социальную напряженность и негативно влияет на бизнес", написал Зинчук в своем обращении.

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат напомнил, что на прошлой неделе уполномоченная по правам человека в Петербурген Светлана Агапитова провела круглый стол по обсуждению QR-кодов. На встрече были представлены разные точки зрения - в том числе представителями сферы общепита, отметил парламентарий. Последние заявили о получении двойной нагрузки: они обязаны вакцинировать сотрудников и проверять наличие прививки у посетителей, рассказал Зинчук.

- Дистанция есть, посетители сидят за столами, все сотрудники привиты, а теперь еще QR-коды... Это зачем? <...> Мы сравнивали: магазин "Лента" и магазин "Леруа" - в чем разница? Зачем QR-коды? Разницы вообще никакой нет, - считает депутат.

Он добавил, что в метро у людей намного меньше социальная дистанция. Также Зинчук предложил Государственной думе поправку в федеральный законопроект о QR-кодах. Депутат просит разрешить ЗакСу Петербурга самостоятельно регулировать меры по действию кодов.

Напомним, федеральный документ о QR-кодах пока решили не рассматривать. Петербургские депутаты эту новость восприняли положительно.

София Саттарова / Фото: Константин Леньков