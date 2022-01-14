QR-коды отложили в сторону

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Правительство России вместе с "Единой Россией" 14 января объявило, что принятие федерального законопроекта о QR-кодах о вакцинации от коронавируса пока откладывается. Опрошенные ЗАКС.Ру депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали озвученное решение. Некоторые из них считают, что документ решили не принимать из-за общественного давления.

Надо подумать

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что федеральный законопроект о QR-кодах будет дорабатываться. Она сообщила, что документ планировался как мера реагирования на распространение дельта-штамма COVID-19. Сейчас же появился новый штамм омикрон, а вместе с ним и высокая неопределенность "развития эпидемиологической ситуации", отметила Голикова.

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что у документа о QR-кодах множество недостатков. Об этом он говорил и ранее. На решение отложить рассмотрение законопроекта, по словам парламентария, он смотрит положительно.

Одобрили решение федеральных властей и другие опрошенные ЗАКС.Ру петербургские парламентарии. Например, депутат от "Справедливой России - За правду" Любовь Менделеева.

- Это хорошо. У нас партия изначально ратовала именно за это, - сказала Менделеева ЗАКС.Ру.

Против QR-кодов изначально выступала и партия КПРФ, напомнил депутат ЗакСа от коммунистов Вячеслав Бороденчик. По его словам, партия надеется, что документ все же не будут принимать.

Будут или нет в дальнейшем рассматривать законопроект - зависит от новой волны коронавируса из-за омикрона, считает глава фракции "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов. Решение отложить его принятие вполне логично, заявил парламентарий:

- Они сами ответили, что вирус мутирует - надо подумать.

Фракция "Новых людей" в Петербургском парламенте голосовала за законопроект о QR-кодах, когда его отправили на одобрение в регионы. Тогда же документ поддержали представители ЛДПР и "Единой России". Депутаты-единороссы неоднократно высказывались за принятие законопроекта. В частности, при его первом обсуждении в парламенте руководитель комитета по законодательству Всеволод Беликов отметил, что документ не только своевременный, но даже подзапоздал.

В разговоре с ЗАКС.Ру 14 января Беликов заявил, что система безопасности здоровья граждан - приоритет. Перед принятием документа о QR-кодах надо провести глубокий анализ, считает парламентарий.

- Основания для такого решения очевидны. Требуется дополнительное исследование социально-экономической ситуации, последствий. Это стало очевидно руководству страны. Это не значит, что вопрос не исследуется, но по анализу на сегодняшний день очевидно, что эти решения могут быть не до конца эффективны и продуманы, - сказал Беликов.

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа и представитель "Единой России" Александр Ржаненков, как и остальные его коллеги, положительно отнесся к новости о том, что законопроект о QR-кодах во втором чтении пока рассматривать не будут.

- Очень много мнений, предложений, особенностей, которые трудно учесть с тем, чтобы не создать серьезнейшие проблемы, даже коллапс в обществе. Хватило мудрости, решительности, аргументов принять такое решение и проработать эти нюансы дальше, - заявил Ржаненков.

Давление общества

В разных городах России граждане проводили акции против введения QR-кодов. В некоторых регионах россияне собирали подписи под петициями против документа, в том числе и в Петербурге. Недовольные законопроектом граждане пытались пройти в Законодательное собрание Челябинской области, где в тот момент обсуждали федеральную инициативу. Попасть в парламент им не удалось - в холле завязалась потасовка. В Петербурге тоже была потасовка, но уже после введения QR-кодов - на входе в ТЦ "Охта Молл" семья отказалась показывать данные о своей вакцинации и охранник применил к ним физическую силу.

Депутат петербургского ЗакСа от КПРФ Бороденчик считает, что федеральные власти прислушались к мнению народа:

- Мы смотрим с оптимизмом, что позиция нашей партии, позиция активистов, общественников, которые обращали на это внимание, услышана.

Бороденчик отметил, что КПРФ выступает за вакцинацию, но против QR-кодов. Аналогичная позиция у Вишневского. Он так же считает, что рассмотрение законопроекта отложили из-за общественного противостояния.

- Мне понятно, что отсрочка в принятии закона связана вовсе не с появлением нового штамма, а с тем, что сама власть понимает, что она устанавливает против себя свой "ядерный электорат". <...> У меня ощущение, что они сейчас берут эту паузу именно потому,, что те, кто против закона, это как раз те, кто всегда были за власть и которым было плевать на любые нарушения политических прав, а вот тут их взяло за живое. Видимо, эту поддержку власть очень боиться потерять, - сказал Вишневский.

Руководитель фракции "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов тоже считает, что мнение общественности сыграло свою роль. Но есть и еще одна причина, отметил парламентарий.

- Я думаю, что два фактора. Во-первых, это мощная кампания противников введения QR-кодов. И в то же время то, что обстановка в декабре была более-менее спокойная и стабильная - показатели по количеству заболевших шли на уменьшение, - считает Павлов.

Похожий взгляд на ситуацию у единоросса Ржаненкова. Свою роль сыграло и появление омикрона, и мнение россиян, которое власти учитывают, сказал депутат.

- Здесь не надо, с моей точки зрения, искать какую-то основную причину. Их много, их комплекс. Важно, что дальше вместе, организованно, профессионально, - считает Ржаненков.

Беликов надеется, что решение приостановить рассмотрение документа обусловлено желанием его проработать. Он отметил, что акции противников введения QR-кодов не носили массовый характер. И еще до их начала федеральные власти отказались от документа о кодах на транспорте.

- Я понимаю, что все продиктовано попыткой глубоко, системно оценить ситуацию экономически, социально, культурологически, политологически, в том числе, - заявил в разговоре с ЗАКС.Ру Беликов.

В Петербурге продолжает действовать запрет на посещение общественных мест без QR-кода о вакцинации от коронавируса, о перенесенном заболевании или медотвод. Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов заявил изданию "Деловой Петербург", что ограничительные меры могут отменить при улучшении эпидемиологической ситуации. Ранее, 10 января, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что распространение омикрона может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации, а это приведет к ужесточению мер. В последние дни в Петербурге растет количество выявленных случаев заражения коронавирусом: 13 января было зафиксировано 1839 заражённых, 14 января - 2708.

Депутат от "Яблока" Вишневский считает, что QR-коды в Петербурге не отменят. Ряд других парламентариев решили не пытаться предсказать действия исполнительной власти. Но депутат Ржаненков надеется, что рано или поздно эту ограничительную меру отменят - хотелось бы пораньше. Всё зависит от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом в городе, отметил парламентарий.

София Саттарова