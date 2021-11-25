На пути к законодательным QR-кодам

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В петербургском парламенте 25 ноября депутаты и чиновники обсудили федеральные законопроекты о введении обязательных QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест и пользования самолетами и поездами. Все идею прививок поддерживают, но кое-кто из парламентариев предложил повнимательнее отнестись к документу. О чем говорили на встрече — в материале ЗАКС.Ру.

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга 25 ноября обсудила федеральные законопроекты о введении QR-кодов для посещения организаций, самолетов и поездов. Своим мнением о документах на встрече поделились и представители комитета по здравоохранению и управления Роспотребнадзора по городу.

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и междугороднем транспорте внесены в Государственную думу в начале ноября. Федеральный парламент направил документы в региональные, чтобы те дали им свою оценку.

Если законопроекты примут, то для посещения общепита, непродовольственных магазинов, культурных и других организаций потребуется наличие QR-кода о вакцинации от коронавируса, справка о перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Эти же бумаги нужны будут для покупки билетов и посадки в самолеты и поезда дальнего следования.

Человек, который проверяет коды и справки, должен потребовать у гражданина удостоверение личности, а тот его показать, уточняется в законопроекте. До 1 февраля еще можно будет пройти в организации по отрицательному ПЦР-тесту, для поездок на самолетах и поездах срок установит правительство, сказано в документе. Действовать нормы будут до 1 июня 2022 года.

Главная претензия россиян к законопроектам — ограничение их прав и свобод. В том числе, на передвижение, рассказала на встрече в петербургском ЗакСе специалист юридического отдела Роспотребнадзора Елена Губарева. По ее словам, также граждане заявляют, что никто, кроме полицейских, не вправе требовать у них какие-либо документы для посещения организаций. Поэтому и важно принять федеральные законопроекты — тогда показывать документы люди будут обязаны по закону, заключила Губарева. Она добавила, что права граждан все же придется ограничивать:

- Беспрецедентная ситуация сейчас происходит в России и мире. Мы с вами все понимаем, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации охрана здоровья граждан является приоритетным обязательством государства. К сожалению, в такой ситуации мы вынуждены в какой-то мере ограничить с вами права граждан, в том числе вводить ограничительные мероприятия.

Губарева напомнила, что Конституция позволяет ограничивать права граждан на определенный срок при чрезвычайной ситуации или положении. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский на это возразил, что в России ни режим ЧП, ни ЧС не введен.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Мария Дарьина поддержала идею принятия законопроектов о QR-кодах. Особенно в части введения единых требований, отметила Дарьина. Специалист комздрава добавила, что в части нарушения прав человека оценку все же должны дать юристы, а она — врач.

Большинство входящих в комиссию депутатов одобрили принятие законопроектов. Парламентарии от "Единой России" Елена Киселева и Всеволод Беликов заявили, что документы даже подзапоздали.

- Не вижу, честно говоря, необходимости в обсуждениях… Они все равно будут, но сегодня, на мой взгляд, они все проходят на эмоциональном уровне. Особенно все, что касается интернета, - посетовала Киселева.

Хорошо поработать над документом предложил депутат от ЛДПР Павел Иткин. Он отметил, что доверие к власти подорвано и введение QR-кодов — "тонкий вопрос". Его необходимо проработать, чтобы не вызвать раскола в обществе, уверен депутат.

- Я считаю, что это, безусловно, тот путь, который ведет к определенному законному упорядочиванию. Отдельно хотел бы все-таки отметить, что необходимо снижать и другие ограничения. <...> Документ, безусловно, требует серьезной проработки, анализа применения такого рода технологии на других территориях, - заявил Иткин.

Наиболее категоричным был депутат-"яблочник" Вишневский. Он заявил, что ратует за вакцинацию, но к введению QR-кодов есть вопросы. Конституция действительно разрешает ограничить права и свободы граждан при необходимости, но надо оценить степень соразмерности вводимых ограничений и имеющихся опасностей, сказал депутат. По его словам, неясно, в какой степени человек с прививкой или медотводом безопаснее непривитого.

- Насколько мы снижаем опасность распространения коронавируса, допуская в публичные места только привитых или переболевших. Да, безусловно, при привитых меньше вероятность заболеть, а значит, меньше вероятность распространять вирус. <...> По тем, у кого есть медицинский отвод. Они заболевают чаще, чем переболевшие или привитые, но их предлагается допускать в публичные места, - отметил Вишневский.

По мнению депутата, таких деталей много. Вишневский добавил, что следует также увеличить доступность прививки, допустить в страну иностранные вакцины и принять ряд других мер. Некоторые депутаты тоже высказались за дополнительные мероприятия к введению QR-кодов. В частности, Иткин указал на необходимость снимать другие антикоронавирусные ограничения при принятии закона, а Киселева предложила комздраву подумать о финансовой помощи социально незащищенным петербуржцам для проведения теста на антитела.

Большинством голосов комиссия одобрила обсуждение законопроектов о QR-кодах на пленарном заседании — против голосовал только Вишневский. Принять окончательное решение по документам ЗакС Петербурга должен, как и остальные региональные парламенты, до 14 декабря. Госдума намерена рассмотреть проекты уже 16 декабря.

Некоторые субъекты уже успели принять решения по законопроектам. В частности, поддержали их в Псковском областном собрании депутатов. По информации издания "Псковская губерния", на заседании по обсуждению QR-кодов разгорелась дискуссия.

Еще более оживленно, но не в зале парламента, было в Законодательном собрании Челябинской области. Депутаты 25 ноября обсуждали законопроекты о QR-кодах, куда решили прийти жители региона и высказаться против новых правил — их в здание не пустили, сообщил Znak.com. Издание писало, что на входе в здание произошла потасовка жителей с охранниками, после которой одну из активисток увезла Росгвардия. Позже три депутата поговорили со своими избирателями и предложили направить им свои предложения, но парламент Челябинской области к тому моменту федеральные инициативы уже одобрил.

В других городах россияне тоже противятся введению обязательных QR-кодов. В Петербурге несколько инициативных групп собирают подписи против принятия документов. Они уверены, что проекты законов "грубо нарушают конституционные права граждан и противоречат нормам федерального законодательства" — например, норму о добровольной вакцинации.

София Саттарова