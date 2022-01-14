В Петербурге — резкий подъём заболеваемости COVID-19: зафиксировано 2708 новых случаев

Суточная COVID-статистика Петербурга пополнилась 2708 новыми случаями: днём ранее, 13 января, было зафиксировано 1839 заражённых, следует из данных оперативного штаба.

Заболеваемость растёт и в Москве, но не так заметно, как в городе на Неве: 5712 случая против 5490 накануне.

Всего в России за минувшие 24 часа выявлено 23 820 инфицированных (21 155 — 13 января). Показатель является максимумом с начала текущего года.

Данные летальной статистики изменились не сильно: зафиксировано 739 COVID-смертей, 740 вчера. В Северной столице жертвой болезни стал ещё 61 человек (всего — 28 872).