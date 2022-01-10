Петербургские чиновники допустили ужесточение противоэпидемических мер из-за "омикрона"

Ухудшение эпидемиологической динамики, которым может обернуться распространение штамма "омикрон", способно привести к новым, более строгим антиковидным ограничениям в Петербурге. К такой солидарной оценке ситуации с коронавирусом пришли глава комздрава Дмитрий Лисовец и начальник эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Столкнемся ли мы с таким же подъемом, как страны Западной Европы, в связи с активным циркулированием "омикрон"-вируса? Не исключается, конечно. И может быть, в последующем потребуется введение дополнительных мер", - рассудил Лисовец, цитируемый "Фонтанкой".

Тем временем, в комздраве отметили рост интереса горожан к вакцинации после повсеместного введения QR-кодов, которые теперь требуют на входе и в кафе, и в непродовольственные магазины. По статистике чиновников, за неделю до 3 января привились 17 тысяч петербуржцев, а за неделю после этой даты - уже 26 тысяч человек.