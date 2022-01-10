ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:51

Петербургские чиновники допустили ужесточение противоэпидемических мер из-за "омикрона"

фото ЗакС политика Петербургские чиновники допустили ужесточение противоэпидемических мер из-за "омикрона"

Ухудшение эпидемиологической динамики, которым может обернуться распространение штамма "омикрон", способно привести к новым, более строгим антиковидным ограничениям в Петербурге. К такой солидарной оценке ситуации с коронавирусом пришли глава комздрава Дмитрий Лисовец и начальник эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Столкнемся ли мы с таким же подъемом, как страны Западной Европы, в связи с активным циркулированием "омикрон"-вируса? Не исключается, конечно. И может быть, в последующем потребуется введение дополнительных мер", - рассудил Лисовец, цитируемый "Фонтанкой".

Тем временем, в комздраве отметили рост интереса горожан к вакцинации после повсеместного введения QR-кодов, которые теперь требуют на входе и в кафе, и в непродовольственные магазины. По статистике чиновников, за неделю до 3 января привились 17 тысяч петербуржцев, а за неделю после этой даты - уже 26 тысяч человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама