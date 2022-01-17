Автора инсталляции на Марсовом поле в виде фекалий сняли с поезда и задержали

Петербургские полицейские задержали, сняв с поезда, столичного художника-концептуалиста Ивана Волкова, ставшего на минувшей неделе автором инсталляции на Марсовом поле в виде огромных фекалий. Об этом пишет издание "Бумага" со ссылкой на его подругу Марию Крючкову. Предположительно Волков может находиться в отделе полиции №78.

В свою очередь, в главке полиции не стали рассказывать изданию о возможном задержании, а объединенная пресс-служба судов сообщила, что материалов на Волкова пока не поступало.

Telegram-канал "Протестный Петербург" пишет, что художнику инкриминируют ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).