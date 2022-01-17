Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в публичных местах

Резонансный правительственный законопроект, по которому предполагается повсеместное введение QR-кодов, единогласно снял с рассмотрения Совет Государственной думы. Об этом сообщил спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", - добавил единоросс.

Напомним, что ранее профильный вице-премьер Татьяна Голикова объяснила откладывание рассмотрения инициативы тем, что она писалась без учета нового штамма "омикрон", который ведет себя иначе, чем ранее изученные штаммы. Президент Владимир Путин на прошлой неделе поручил чиновникам доработать законопроект с учетом "неукоснительного соблюдения прав граждан". Отметим, что против введения QR-кодов в регионах нынешней зимой проходили протестные акции.