Путин поручил доработать закон о QR-кодах в публичных местах, напомнив о "правах граждан"

Президент Владимир Путин поручил правительству доработать резонансный законопроект, обязывающий граждан для посещения общественных мест повсеместно предъявлять QR-код, который свидетельствует об иммунитете к коронавирусу. Поручение отражено в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с палатами Федерального собрания РФ и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", - говорится в тексте.

Дедлайном обозначено 30 января.

Напомним, что накануне профильный вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что дальнейшее рассмотрение законопроекта, принятого депутатами в первом чтении, переносится. Она мотивировала это появлением нового штамма "омикрон", особенности которого не учитывались при разработке инициативы. Подробнее о реакции петербургских политиков и общественников на откладывание законопроекта читайте в материале ЗАКС.Ру.