Петербургских студентов-медиков направят на борьбу с "омикроном"

Студентов медицинских вузов Северной столицы привлекут к борьбе с омикрон-штаммом COVID-19, уведомил ТАСС глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он уточнил, что если уровень распространения инфекции будет столь же высок, как и в Западной Европе, то в ближайшие несколько недель нагрузка на систему здравоохранения РФ превысит пиковые значения. В связи с этим петербургские власти решили заведомо подготовиться к пятой волне пандемии.

"Мы обратились в высшие профессиональные организации, в медицинские колледжи, федеральные организации с просьбой рассмотреть выделение для поликлиник дополнительно медицинских работников. Привлекаться к оказанию медицинской помощи будут врачи-ординаторы, студенты старших курсов, которые обучаются сейчас в вузах, для того, чтобы обеспечивать взаимодействие с пациентами, находящимися на амбулаторном лечении", — представил позицию городских властей Лисовец.

Кроме того, дополнительных специалистов привлекут к работе в службе "122", которая обрабатывает в том числе "ковидные" звонки петербуржцев. Изучается также возможность дополнительного финансирования транспортировки медиков на вызовы.

Напомним, 16 января было зафиксировано 3 958 случаев заболевания коронавирусом. А 17 января число выросло до 4 132. Это стало новым максимумом с начала пандемии.