"Грубое насмехательство и издевательство": Депутат Панов предложил лишить Шнурова статуса петербуржца

Депутата Заксобрания Петербурга от "Новых людей" Дмитрия Панова не впечатлил последний клип группировки "Ленинград", в котором Сергей Шнуров поёт о двух главных проблемах города, ставших ключевыми нынешней зимой, – неубранных от снега улицах и засилье мусора.

"К сожалению, в недавнем творении исполнителя, который активно причисляет себя к петербуржцам, всё то, что раньше можно было воспринимать как в определённом смысле безобидный троллинг, здесь перешло в грубое насмехательство и даже издевательство", – приводит мнение Панова "Петербургский дневник".

Кроме того, парламентарий напомнил, что на сегодняшний день лидер "Ленинграда" не часто посещает родной город, а для записи клипа и вовсе вырвался "домой" на пару часов.



"Вот и приходит в голову мысль в качестве реакции на такое поведение: подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем, допуская перспективу в дальнейшем реабилитироваться", – резюмировал мысль депутат.

В злободневном клипе "Пока так" Шнуров в красках, изобилуя матом, рассказывает об обледеневших тротуарах и мусорном коллапсе. Примечательно, но в песне музыкант переходит на личности, нецензурно отзываясь о деятельности градоначальника Александра Беглова.