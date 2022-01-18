Глава центра им. Гамалеи: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" — 75%

Эффективность отечественной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса составляет 75%, заявил в разговоре с ТАСС руководитель центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом в случае, если человек сначала вакцинировался двухкомпонентным "Спутником V", а после получил бустерную дозу "Спутника Лайт", то в данной ситуации он защищён от "омикрона" на все 100%.

Напомним, на фоне распространения нового штамма COVID-19 только 16 января в Петербурге было зафиксировано 3 958 случаев заболевания, что стало рекордом за всё время пандемии. А уже 17 января число выросло до 4 132.