Депутат МО "Владимирский округ" предложил коллегам выступить против проекта Клишаса-Крашенинникова о реформе МСУ

Муниципальный совет МО "Владимирский округ" на заседании 19 января рассмотрит проект решения, предложенный мундепом Виталием Боварем, с замечаниями к законопроекту сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

В приложении к проекту решения Боварь написал, что, по его мнению, законопроект Клишаса-Крашенинникова не повышает качество и авторитет органов местного самоуправления, а наоборот, ставит его в уязвимое положение, дав возможность губернатору определять глав муниципалитетов и местных администраций, предлагая на эти должности своих претендентов, а также снимать с должности неугодных руководителей при наличии оснований.

"Фактически это означает, что руководство муниципалитетов ставится в подчинение губернаторам, а последние смогут произвольно наказывать и отрешать от должности муниципальных должностных лиц", - написал Боварь.

Он отметил, что отказ от поселковых муниципальных образований, прописанных в законопроекте, повлечет за собой отдаление местной власти от граждан, а также может нарушить норму о историческом принципе формирования границ муниципальных округов. Боварь считает, что законопроект следует отклонить, поскольку, по мнению мундепа, он может противоречить Конституции и другим нормативным актам, регулирующим местное самоуправление.

Если депутаты поддержат инициативу Боваря, решение направят в профильные комитеты Госдумы, Заксобрание Петербурга, губернатору Александру Беглову, а также в Общероссийский конгресс муниципальных образований и Совет муниципальных образований Петербурга.

Боварь в беседе с ЗАКС.Ру отметил, что уже заручился поддержкой коллег и главы МО "Владимирский округ" Дениса Тихоненко.

Что думают о законопроекте сенатора Клишаса и депутата Крашенинникова - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков