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Новости 14:48

Голикова: "Омикрон" стал доминирующим штаммом в Москве и Петербурге

фото ЗакС политика Голикова: "Омикрон" стал доминирующим штаммом в Москве и Петербурге

В ходе совещания правительства РФ вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что омикрон-штамм коронавируса активнее всего распространяется в Москве и Петербурге.

- "Омикрон" стал доминирующим штаммом в Петербурге и Москве, - проинформировала коллег по кабинету министров Голикова.

В других российских городах ситуация выглядит иначе: 60% приходится на "дельту", 40 % - на "омикрон" и некоторые другие недоминирующие штаммы.

Всего по состоянию на 18 января в РФ зафиксировано 1682 случая заражения "омикроном" в 42 регионах.

Также Голикова известила о коррективах, которые были внесены в антивирусные предписания: теперь срок карантина для COVID-заражённых составляет 7, а не 14 дней.

Наконец, из-за высокой заразности "омикрона" дома-интернаты в России переходят в закрытый режим работы.

В России наблюдается заметный подъём суточной заболеваемости коронавирусом: в Петербурге и Москве - тысячи заболевших.


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