Горсуд Петербурга оставил под арестом владельца "Рив Гош" Августа Мейера

Городской суд Петербурга отклонил жалобу бизнесмена Августа Мейера на меру пресечения в виде заключения в СИЗО, которую для него избрали по делу о мошенничестве, передает объединенная пресс-служба судов.

Отмечается, что теперь предпринимателя защищают три новых адвоката, которые на заседании выразили недоверие к свидетелям обвинения. Они также напомнили о том, что подзащитный отказался от гражданства США в пользу российского гражданства, примеров чему крайне мало.

"Мейер — бывший помощник окружного прокурора Сан-Диего. Мне сложно объяснить ему, почему силовые структуры выполняют функции коллекторов в интересах больших компаний", – прозвучал со стороны защиты и такой довод.

По версии следствия, Мейер, будучи совладельцем компаний "Рив Гош" и "Юлмарт", похитил у Сбербанка 2,4 млрд рублей, выданных ему в качестве кредитов. Супруга бизнесмена Инна Мейер, проходящая по тому же делу, находится под домашним арестом.