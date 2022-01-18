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Новости 16:51

Горсуд Петербурга оставил под арестом владельца "Рив Гош" Августа Мейера

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга оставил под арестом владельца "Рив Гош" Августа Мейера

Городской суд Петербурга отклонил жалобу бизнесмена Августа Мейера на меру пресечения в виде заключения в СИЗО, которую для него избрали по делу о мошенничестве, передает объединенная пресс-служба судов.

Отмечается, что теперь предпринимателя защищают три новых адвоката, которые на заседании выразили недоверие к свидетелям обвинения. Они также напомнили о том, что подзащитный отказался от гражданства США в пользу российского гражданства, примеров чему крайне мало.

"Мейер — бывший помощник окружного прокурора Сан-Диего. Мне сложно объяснить ему, почему силовые структуры выполняют функции коллекторов в интересах больших компаний", – прозвучал со стороны защиты и такой довод.

По версии следствия, Мейер, будучи совладельцем компаний "Рив Гош" и "Юлмарт", похитил у Сбербанка 2,4 млрд рублей, выданных ему в качестве кредитов. Супруга бизнесмена Инна Мейер, проходящая по тому же делу, находится под домашним арестом.


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