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Новости 17:55

Жену владельца "Рив Гош" Инну Мейер оставили под домашним арестом

фото ЗакС политика Жену владельца "Рив Гош" Инну Мейер оставили под домашним арестом

Адвокатам Инны Мейер, жены владельца компании "Рив Гош", не удалось в петербургском Городском суде обжаловать ее меру пресечения в виде домашнего ареста, передает объединенная пресс-служба судов.

Защита настаивала на полном освобождении Мейер от какой-либо меры пресечения, поскольку, по утверждению адвокатов, никаких доказательств причастности женщины к преступлениям следствие не представило. Однако суд не согласился не только отменить, но и смягчить меру пресечения.

Напомним, что вместе с мужем Августом Мейером, являющимся совладельцем компаний "Рив Гош" и "Юлмарт", его супругу Инну обвиняют в двух эпизодах мошенничества. По версии следствия, Август Мейер, содержащийся в СИЗО, имеет отношение к хищению у Сбербанка 2,4 млрд, полученных в виде кредитов.

Накануне суд арестовал имущество Инны Мейер.


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