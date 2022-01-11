Жену владельца "Рив Гош" Инну Мейер оставили под домашним арестом

Адвокатам Инны Мейер, жены владельца компании "Рив Гош", не удалось в петербургском Городском суде обжаловать ее меру пресечения в виде домашнего ареста, передает объединенная пресс-служба судов.

Защита настаивала на полном освобождении Мейер от какой-либо меры пресечения, поскольку, по утверждению адвокатов, никаких доказательств причастности женщины к преступлениям следствие не представило. Однако суд не согласился не только отменить, но и смягчить меру пресечения.

Напомним, что вместе с мужем Августом Мейером, являющимся совладельцем компаний "Рив Гош" и "Юлмарт", его супругу Инну обвиняют в двух эпизодах мошенничества. По версии следствия, Август Мейер, содержащийся в СИЗО, имеет отношение к хищению у Сбербанка 2,4 млрд, полученных в виде кредитов.

Накануне суд арестовал имущество Инны Мейер.