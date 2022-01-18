Беглов объявил о достижении 88-процентного уровня коллективного иммунитета к коронавирусу

В ходе совещания с участием членов федерального правительства петербургский губернатор Александр Беглов доложил вице-премьеру Татьяне Голиковой, что коллективный иммунитет жителей его города к коронавирусу достиг 88%. Голикова в ответ на это заметила, что обсуждаемый показатель выше требуемых 80% на сегодняшний день только в четырех регионах: в их число также вошли Севастополь, Карелия и Чукотка.

По видеосвязи Беглов также сообщил высокопоставленной чиновнице о приведении системы городского здравоохранения в режим повышенной готовности, об основных деталях которого ранее рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

"Развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник-М", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Тем временем, на портале стопкоронавирус.рф в информационном окне Петербурга значится, что коллективный иммунитет в городе регионального значения составляет лишь 83,5%. Правда, этот показатель в последний раз обновлялся 14 января.