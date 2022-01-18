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Новости 18:20

На станции "Театральная" закончили проходку одного из тоннелей

фото ЗакС политика На станции "Театральная" закончили проходку одного из тоннелей

В Смольном отметили прогресс, который наблюдается в ходе работ на строящейся станции метро "Театральная". Как гласит сообщение от пресс-службы петербургского правительства, на днях метростроевцы закончили проходку среднего станционного тоннеля и натяжной камеры. Теперь усилия рабочих сосредоточены на сооружении бокового станционного тоннеля и связанных с ним технических помещений.

"Благодаря переезду ПАО "Газпром" город получил возможность выделять на строительство метро больше средств, чем в предыдущие годы. Но деньги сами по себе ничего не строят – для этого необходим надежный и мощный подрядчик", - прокомментировал последние события губернатор Александр Беглов, отметив профессионализм и добросовестность "Метростроя Северной Столицы".

Как и прежде, ожидается, что станция "Горный институт" на "оранжевой" ветке откроется раньше "Театральной". Таким образом, последняя некоторое время будет станцией-"призраком". Чиновники продолжают искать локацию для второго выхода из нее.


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