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Муратову и "Новой газете" присудили штрафы из-за отсутствия "экстремистских" маркировок

фото ЗакС политика Муратову и "Новой газете" присудили штрафы из-за отсутствия "экстремистских" маркировок

Суд в Москве оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова на 40 и 4 тысячи рублей соответственно, передает "Интерфакс".

Суд счел, что издание нарушило одно из положений законодательства о СМИ, не пометив должным образом запрещенную в РФ организацию.

В ноябре газете выписали штрафы сразу по шести протоколам за отсутствие маркировок иностранных агентов в текстах об организациях, которые признаны таковыми. О судебных заседаниях по этим административным делам редакцию не уведомляли.


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