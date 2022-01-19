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Для крещенских купаний в Петербурге оборудовали более двадцати купелей

фото ЗакС политика Для крещенских купаний в Петербурге оборудовали более двадцати купелей

В преддверии православного праздника Крещения безопасность организованных для купаний прорубей проверили высокопоставленные представители петербургской власти: губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский и глава петербургского управления МЧС Алексей Аникин. Всего, как сообщает пресс-служба Смольного, в городе открыли 21 купель. Возле каждой из них будут дежурить спасатели, медики, будут разбиты палатки для обогрева. В Смольном напоминают о необходимости соблюдения базовых противоэпидемических требований во время совершения религиозного ритуала.

Под пристальным вниманием спасателей находятся также популярные водоемы, которые не приспособлены для крещенских купаний, но в которые из года в год петербуржцы погружаются на Крещение.

Накануне вечером в Instagram-аккаунте губернатора Ленобласти Александра Дрозденко появилась фотографии, на которых он в полуобнаженном виде опускается в прорубь. 

В конце прошлой недели глава синодального отдела внешних связей РПЦ Иларион призвал верующих в этом году воздержаться от крещенских купаний и лучше использовать это время для вакцинации или ревакцинации.


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