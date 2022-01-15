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Новости 17:13

Руководство РПЦ призвало паству воздержаться от крещенских купаний из-за "омикрона"

фото ЗакС политика Руководство РПЦ призвало паству воздержаться от крещенских купаний из-за "омикрона"

Глава синодального отдела внешних связей РПЦ Иларион выразил скепсис относительно участия граждан в традиционных крещенских купаниях в наступившем году. По его оценке, это было бы несвоевременно и опасно, с учетом всплеска заболеваемости и распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

"Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", - произнес высокопоставленный священнослужитель в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Илариона, лучше вместо купаний 18-19 января укрепить свой иммунитет прививкой от COVID-19. Отметим, что год назад со стороны руководства РПЦ звучал аналогичный призыв.


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