В России - новый скачок заболевамости коронавирусом: 27 129 случаев за сутки

В России вновь отмечен предсказанный ранее профильными чиновниками подъем заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировали уже 27 129 новых случаев заражения инфекцией. Это на 3 359 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 723 человек (на шестнадцать меньше, чем накануне). Сумели поправиться 26 584 человека.

Тройка регионов - лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 6 555 новых больных, за ней следуют Петербург — 3 314 (на 606 больше, чем накануне) и Подмосковье — 2 589. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 853 человека с коронавирусом и скончались 62 (накануне — 61).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

Ранее главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что при несоблюдении мер противоэпидемической безопасности штамм "омикрон" способен создать заболеваемость нового уровня: сто и более тысяч случаев вируса ежедневно.