В Петербург вновь ненадолго пришел теплый циклон

Как и неделю назад, Петербург 19 января посетит оттепель, на этот порожденная североатлантическим циклоном "Ида", о чем на своей странице в Facebook сообщил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Влажный и теплый воздух обещает прогреться до +3° по городу и области, что примерно на 5° выше климатической нормы для этого дня. Атмосферное давление, по всей видимости, понизится и составит 746 мм рт. ст.

Теплый фронт циклона будет сопровождаться пасмурной погодой и мокрым снегом с дождем. Оттепель, по сведениям синоптиков, задержится ненадолго - до вечера 20 января. В дальнейшем петербуржцев снова ждет гололедица, из-за которой на прошлой неделе начали переполняться травмпункты.