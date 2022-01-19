"Агентство" выпустило расследование про жену главы Кузбасса, которую называют двоюродной сестрой Путина

Расследовательское издание "Агентство" выпустило материал, посвященный Анне Цивилевой, которая приходится супругой губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, и ее благосостоянию. Авторы утверждают, что 49-летняя Цивилева - двоюродная сестра президента Владимира Путина и что во многом благодаря этому десять лет назад ей досталась 70-процентная доля в угледобывающей компании "Колмар", до того принадлежавшая близкому к Путину бизнесмену Геннадию Тимченко.

"Колмару" активно помогает российское государство: как говорится в расследовании, за время президентства Путина из бюджета ей выделили 11 млрд рублей прямой поддержки из бюджета, освободили от многих налогов и предоставили льготный кредит на 4 млрд рублей. Вместе с тем впечатляет и рост добычи компании: с 2014 года он оказался пятнадцатикратным.

В расследовании "Агентства" о благосклонности государства к угледобывающей компании говорится одновременно с напоминанием о трагедии на шахте "Листвяжная" в конце прошлого года, унесшей жизнь десятков рабочих. Издание обращает внимание, что в ходе скандала глава Кузбасса Цивилев чуть ли не единственный был выведен из-под высочайшей критики.