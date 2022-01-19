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Новости 10:43

"Агентство" выпустило расследование про жену главы Кузбасса, которую называют двоюродной сестрой Путина

фото ЗакС политика "Агентство" выпустило расследование про жену главы Кузбасса, которую называют двоюродной сестрой Путина

Расследовательское издание "Агентство" выпустило материал, посвященный Анне Цивилевой, которая приходится супругой губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, и ее благосостоянию. Авторы утверждают, что 49-летняя Цивилева - двоюродная сестра президента Владимира Путина и что во многом благодаря этому десять лет назад ей досталась 70-процентная доля в угледобывающей компании "Колмар", до того принадлежавшая близкому к Путину бизнесмену Геннадию Тимченко.

"Колмару" активно помогает российское государство: как говорится в расследовании, за время президентства Путина из бюджета ей выделили 11 млрд рублей прямой поддержки из бюджета, освободили от многих налогов и предоставили льготный кредит на 4 млрд рублей. Вместе с тем впечатляет и рост добычи компании: с 2014 года он оказался пятнадцатикратным. 

В расследовании "Агентства" о благосклонности государства к угледобывающей компании говорится одновременно с напоминанием о трагедии на шахте "Листвяжная" в конце прошлого года, унесшей жизнь десятков рабочих. Издание обращает внимание, что в ходе скандала глава Кузбасса Цивилев чуть ли не единственный был выведен из-под высочайшей критики. 


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