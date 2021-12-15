Курировавший горный надзор замглавы Сибирского управления Ростехнадзора ушел в отставку после аварии на шахте "Листвяжная"

Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по государственному горному надзору Михаил Сербинович ушел в отставку после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает "Интерфакс".

По словам представителей Ростехнадзора, Сербинович подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он не работает в ведомстве с 3 декабря.

Сербинович был замруководителя сибирского Ростехнадзора по государственному горному надзору с 2012 года. До этого он в 2006–2012 годах он возглавлял Киселевский горнотехнический и Новокузнецкий территориальный отделы.

Чиновник ушел в отставку на следующий день после того, как Генпрокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях при проверках угольных объектов и поставила вопрос об увольнении руководства сибирского управления службы. Это случилось после аварии на шахте "Листвяжная". Там 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Погиб 51 человек, из них пятеро — горноспасатели.

15 декабря СК сообщил о задержании председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева и троих топ-менеджеров шахты. Их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасном производстве и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.