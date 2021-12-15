СК отчитался о задержании собственника и топ-менеджеров шахты "Листвяжная"

Следственный комитет РФ отчитался о задержании председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева, а также ещё троих топ-менеджеров шахты "Листвяжная": всех, информирует пресс-служба СК, поместили в изолятор временного содержания.

Так, в рамках делопроизводства о "нарушении требований безопасности на опасном производстве" и "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации" в ИВС оказались гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

Следователи полагают, что действия обозначенных мужчин могли привести к гибели 51 горняка.

"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СК РФ.

Отметим, в прошлом году Forbes оценивал состояние Федяева в 550 млн долларов.

На шахте "Листвяжная" завершены все спасательные работы, тела погибших горняков подняли на поверхность.

25 ноября в одном из вентиляционных штреков штольни произошёл взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Власти признали погибшим 51 человека.

СК возбудил уголовное дело. Владимир Путин резко раскритиковал компанию "СДС-Уголь", которая работает на шахте. Генпрокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях при проверках угольных объектов и поставила вопрос об увольнении руководства сибирского управления службы.