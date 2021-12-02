"Вы следили или только деньги считали?": Путин отчитал руководство шахты "Листвяжная"

Президент Владимир Путин, выступая на совещании по угольной безопасности Кузбасса, обрушился с резкой критикой на представителей компании "СДС-Уголь", передает "Интерфакс". В инфраструктуру последней входит печально известная шахта "Листвяжная", взрыв на которой в конце ноября унес жизни 51 человека, включая пятерых спасателей.

Глава государства, апеллируя к материалам СК, поставил руководству энергетической компании на вид то, что "результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались".

"Вы следили или только деньги считали?", - обратился он к главе совета директоров "СДС-Угля" Геннадию Алексееву, добавив, что "огульных обвинений и наездов" тот может не опасаться.

По словам президента холдинга "СДС" Михаила Федяева, он "готов понести любую ответственность". С ним солидаризовался Алексеев. Помимо бизнесменов, от Путина досталось также региональному Ростехнадзору.

"В нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились. Меры к приостановке работ не принимались", - констатировал президент.

Уголовное дело было возбуждено в день трагедии 25 ноября. Впоследствии в СИЗО отправились директор шахты, его первый заместитель, начальник участка и два инспектора Ростехнадзора.