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Генпрокурор поднял вопрос об увольнении руководства сибирского Ростехнадзора после трагедии на шахте "Листвяжная"

фото ЗакС политика Генпрокурор поднял вопрос об увольнении руководства сибирского Ростехнадзора после трагедии на шахте "Листвяжная"

Генпрокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях при проверках угольных объектов и поставила вопрос об увольнении руководства сибирского управления службы после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает "Тайга.Инфо".

Генпрокурор Игорь Краснов на совещании у президента Владимира Путина заявил, что Ростехнадзор "систематически грубо" не исполнял свои полномочия. По его данным, эксперты сняли с контроля предписания об устранении 2,5 тысячи нарушений, "даже не выходя из кабинета", к тому же к ответственности не привлекли десятки угольных предприятий, несмотря на наличие оснований.

"Перед руководителем Ростехнадзора нами поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководящего состава сибирского управления, отвечающего за организацию надзора в угольной сфере", — сказал Краснов.

Прокурор напомнил, что еще в 2010 году после аварии на шахте "Распадская" руководству Ростехнадзора, Роструда и Росприроднадзора было указано на неудовлетворительный контроль.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека.


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