Генпрокурор поднял вопрос об увольнении руководства сибирского Ростехнадзора после трагедии на шахте "Листвяжная"

Генпрокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях при проверках угольных объектов и поставила вопрос об увольнении руководства сибирского управления службы после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает "Тайга.Инфо".

Генпрокурор Игорь Краснов на совещании у президента Владимира Путина заявил, что Ростехнадзор "систематически грубо" не исполнял свои полномочия. По его данным, эксперты сняли с контроля предписания об устранении 2,5 тысячи нарушений, "даже не выходя из кабинета", к тому же к ответственности не привлекли десятки угольных предприятий, несмотря на наличие оснований.

"Перед руководителем Ростехнадзора нами поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководящего состава сибирского управления, отвечающего за организацию надзора в угольной сфере", — сказал Краснов.

Прокурор напомнил, что еще в 2010 году после аварии на шахте "Распадская" руководству Ростехнадзора, Роструда и Росприроднадзора было указано на неудовлетворительный контроль.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека.