Спасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная", подняв тело последнего погибшего

Спасатели подняли из шахты "Листвяжная" в Кузбассе тела всех погибших - 51 человека, сообщили в МЧС.

Тело последнего погибшего нашли в ночь на 13 декабря. Теперь поисковые работы объявлены завершенными. За их время спасатели разведали горные выработки аварийного участка шахты протяженностью 41 км. Из подтопленных частей откачали более 20 тысяч кубометров воды.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшим 51 человека.