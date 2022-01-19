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Новости 11:41

Законопроектные работы в ЗакСе начнут финансировать по-новому

фото ЗакС политика Законопроектные работы в ЗакСе начнут финансировать по-новому

Парламент Петербурга 19 января принял в первом чтении проект нового положения об организации своих законопроектных работ, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, предлагается изменить подход к распределению средств из сметы ЗакСа на финансирование законотворческой деятельности, в том числе труда экспертов. Упраздняется положение, по которому половина от выделяемой на это суммы распределялась между комитетами и комиссиями, а половина – между депутатами. 

Теперь 50% направят комитету по законодательству, который и инициировал проект нового положения, а другие 50% будут поровну делить между бюджетно-финансовым комитетом и постоянными комиссиями. 

С критикой инициативы выступили несколько оппозиционных депутатов. Михаил Амосов из фракции "Справедливой России - За правду" заявил, что с авторами документа у него стилистические разногласия.

- Да, были возможности для злоупотребления, их надо уменьшить. Но каждый депутат мог разрабатывать законопроекты и проводить экспертные работы. Теперь этого не будет. Всё будет контролировать "Единая Россия", - заявил Амосов.

Против инициативы проголосовали 5 депутатов. За - 34. Шесть парламентариев воздержались. Поправки будут принимать до 24 января.

Сергей Еремеев


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