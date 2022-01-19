Бельский допустил, что тоже проведет "прямую линию" с народом

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский ответил на вопрос ЗАКС.Ру, когда он пообщается с избирателями в онлайн-формате.

- Я думаю, в ближайшее время, - сказал спикер ЗакСа.

Ранее Бельский призвал депутатов общаться с населением на "прямых линиях", как это делает президент. По мнению председателя ЗакСа, это можно сделать в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, "прямые линии" Владимира Путина проходят ежегодно. В 2021 году президент рекомендовал главам регионов перенять его опыт. О том, как на вопросы горожан отвечал губернатор Александр Беглов, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев