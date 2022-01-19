ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:41

Бельский допустил, что тоже проведет "прямую линию" с народом

фото ЗакС политика Бельский допустил, что тоже проведет "прямую линию" с народом

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский ответил на вопрос ЗАКС.Ру, когда он пообщается с избирателями в онлайн-формате.

- Я думаю, в ближайшее время, - сказал спикер ЗакСа.

Ранее Бельский призвал депутатов общаться с населением на "прямых линиях", как это делает президент. По мнению председателя ЗакСа, это можно сделать в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, "прямые линии" Владимира Путина проходят ежегодно. В 2021 году президент рекомендовал главам регионов перенять его опыт. О том, как на вопросы горожан отвечал губернатор Александр Беглов, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама