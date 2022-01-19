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Новости 13:46

За сутки в Петербурге госпитализировали 431 человека с симптомами коронавируса и пневмонии

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге госпитализировали 431 человека с симптомами коронавируса и пневмонии

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, в котором указаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 19 января, за сутки ощутимо выросло число поступивших в стационары больных с признаками коронавируса и пневмонии — 431 вместо 253 накануне. В реанимационных отделениях лежат 589 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 351 человек (вместо 330 накануне).

Инфекционный коечный фонд по-прежнему составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 632 пациента (накануне было 5 672).

На карантине находятся 2 984 гражданина (накануне их было 2 935), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 27 490 петербуржцев, амбулаторно лечатся 29 808 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 826 160 доз.

Отметим, что стремительное распространение штамма "омикрон" 19 января привело к обновлению антирекорда: впервые с начала пандемии за сутки в городе выявили 4 382 случая инфицирования коронавирусом. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил в связи с этим о готовности чиновников к тому, чтобы развернуть дополнительные пять тысяч инфекционных коек.


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