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Новости 11:49

В Петербурге готовы открыть еще пять тысяч коек для коронавирусных больных

фото ЗакС политика В Петербурге готовы открыть еще пять тысяч коек для коронавирусных больных

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге требует привлечения новых медицинских мощностей, которые у города пока имеются, рассказал журналистам курирующий борьбу с пандемией вице-губернатор Олег Эргашев.

"На сегодняшний день развернуто 8 тысяч коек, свободно 2430, что составляет 30% свободного коечного фонда. Детских 377 коек, из них 72 койки свободны, то есть 19%. Мы готовы буквально в течение недели развернуть дополнительно около 5 тысяч коек и тем самым довести коечный фонд до 13 тысяч", - произнес он на пресс-конференции в ТАСС.

Дополнительное подспорье могут представлять собой также медицинские учреждения федерального подчинения, добавил чиновник. Эргашев рост новых случаев выявленного коронавируса в последние три дня охарактеризовал как "колоссальный".

Отметим, что 19 января в городе вновь обновился антирекорд: впервые с начала пандемии в городе выявили 4 382 случая заражения коронавирусом. Накануне губернатор Александр Беглов объявил о приведении городской системы здравоохранения в состояние повышенной готовности.


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