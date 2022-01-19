Навального на обложке Times будут лицезреть в администрации президента РФ

Кремль ещё в ноябре 2021 года оформил подписку на различные печатные иностранные издания, в числе которых оказался и журнал Time, который 19 января вышел с фотографией Алексея Навального на обложке.

Как пишет телеграм-канал ЧТД, в аппарате главы государства прошлой осенью подписались на 71 зарубежное издание, потратив на эти цели 8,5 млн рублей. Примечательно, но Times в Кремле желали видеть по три экземпляра каждого номера.

"Два месяца назад в АП никакого Навального на своих столах кремлёвские чиновники, разумеется, не ждали — но уже на этой неделе смогут разглядывать его портрет на качественной лощёной бумаге", — иронизируют журналисты ЧТД.

Time, уточним, общался с пребывающим в исправительной колонии Навальный посредством писем. В интервью политик рассказал о своей нынешней, а также предшествовавшей аресту, жизни.