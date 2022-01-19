"Человек, которого боится Путин": Навальный появился как на обложке, так и "внутри" журнала Time

Российский оппозиционер Алексей Навальной появился на обложке нового номера журнала Time, который вышел с заголовком "Человек, которого боится Путин. Письма из колонии Алексея Навального, находящегося в тюрьме российского диссидента".

Уточняется, что на вопросы корреспондента Time Навальный отвечал в письмах.

Среди прочего, политик поведал об условиях своего содержания: он, напомним, пребывает в исправительной колонии № 2 города Покрова.

"Окна в моем бараке заклеены. Буквально. Белой бумагой. Она пропускает свет, но через неё совершенно ничего не видно. Это единственный барак с заклеенными окнами, и все понимают, что это для того, чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви", — делится впечатлениями Навальный.

Кроме того, он вспомнил времена своей голодовки: тогда, по его словам, за ним по пятам на расстоянии 1,5 метров следовали другие арестанты.

В интервью он также рассказал о визите экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в его палату в берлинской клинике Шарите, в которой он восстанавливался после отравления.

"Ангела Меркель поразила меня знанием мельчайших деталей и о моём деле, и о России вообще. Такое понимание ситуации ждёшь только от того, кто не просто интересуется Россией, а прямо живёт тут", — делится Навальный.

Кроме того, добавил оппозиционер, в то же время, когда он лечился, к нему приходили и другие видные немецкие политики, которые позднее вошли в состав новой правящей коалиции в Германии.

"Я был очень рад убедиться в том, что существующий миф о сверхпрагматичности немецких политиков в ущерб ценностям всего лишь миф. Все те, с кем я встречался, были людьми разных взглядов, но именно носителями ценностей", — сообщил Навальный.

Рассказал политик и о том, что в своей борьбе "трезво оценивал" способность США и стран Запада повлиять на его преследование на родине. В качестве примера он вспомнил китайского диссидента Лю Сяобо, который скончался в тюрьме несмотря на давление Запада и Нобелевскую премию мира.

"Я бы предпочёл, чтобы в случаях моём и нашей организации Запад защищал не нас, а себя. Во-первых, добивался выполнения решений ЕСПЧ, а во-вторых, противостоял экспорту коррупции, скупке Путиным иностранных лидеров (под видом членства в Совете директоров), гибридной войне, которая ведется через бессистемное создание хаоса и воздействие на болевые точки западного общества — от миграции в Европе до раскола общества в США", — отмечает Навальный.

После возвращения оппозиционер не думал, что Владимир Путин "настолько много вреда готов нанести всей стране, её будущему, ради решения одной политической проблемы, пусть и важной". Это касается в том числе преследования независимых СМИ и оппозиции.

"В России случиться может всякое. От массовых волнений из-за падения уровня жизни (а доходы падают восьмой год подряд) до дворцового переворота. Своей главной целью я вижу добиться проведения честных всеобщих выборов. Ну а там я уже займу то место, которое определят избиратели", — пишет в письме Time Навальный.

Подробное интервью Навального Time можно прочитать на сайте журнала.

Российский политик вернулся домой 17 января 2021 года после лечения в немецкой клинике Шарите, где он восстанавливал силы после отравления. Его задержали сразу же по прибытии в столичном аэропорте Шереметьево. Уже в начале февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политику на реальный в рамках дела "Ив Роше". Инстанцию не устроило, что оппозиционер, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.