Беглов пообещал приступить к возведению метро в Кудрово в 2023 году

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что к возведению станции метро и электродепо "Правобережное" в Кудрово должны приступить уже в 2023 году. Соответствующее объявление градоначальник сделал в ходе совместного заседания членов правительств Северной столицы и Ленобласти.

В течение текущего года власти Ленобласти должны начать две важные для региона стройки: выезд из Кудрово на Мурманское шоссе и расширение Колтушского шоссе на отрезке от Суоранды до Колтушей.

Кроме того, оба региона-соседа должны приложить обоюдные усилия для возведения 5-го и 6-го этапов Широтной скоростной магистрали в части подключения трассы к Мурманскому и Колтушскому шоссе.

"Для нас главное, что логичным продолжением ШМСД будет подъезд ко Всеволожску от Колтушского шоссе. Эта дорога даст новый выезд из Всеволожского района. Отмечу, что область уже зарезервировала участки под стройку скоростной магистрали на своей территории", — цитирует 78.ru заявление главы Ленобласти Александра Дрозденко.

Напомним, ранее стало известно, что Ириновский проспект в Петербурге будет продлён до областного Всеволожска.