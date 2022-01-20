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Новости 11:28

Центр "Э" не нашёл правонарушений после жалобы Красимира Врански на слежку за собой

фото ЗакС политика Центр "Э" не нашёл правонарушений после жалобы Красимира Врански на слежку за собой

Петербургское управление Центра по борьбе с экстремизмом ответило активисту Красимиру Врански, пожаловавшемуся в декабре прошлого года на возможную слежку за собой. Документ, полученный от ведомства, он опубликовал у себя в телеграм-канале.

"Не понятно, в чем нет нарушения. Они не нашли преследователей или слежка за частной жизнью, по их мнению, не является нарушением действующего законодательства?" — интересуется Врански.

Обращения активист направлял в МВД, Следственный комитет и прокуратуру, однако из всех силовых ведомств ему почему-то ответил Центр "Э".

"Статья 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") находится в компетенции СК, а не Центра "Э" ", — констатирует Врански.

Активист заподозрил слежку за собой в декабре прошлого года, возвращаясь домой после народного схода против возведения мусорного полигона Островский. Он сообщал, что за его автомобилем в течение некоторого времени ездила одна и та же белая Lada Granta с номерами МВД. 


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