Центр "Э" не нашёл правонарушений после жалобы Красимира Врански на слежку за собой

Петербургское управление Центра по борьбе с экстремизмом ответило активисту Красимиру Врански, пожаловавшемуся в декабре прошлого года на возможную слежку за собой. Документ, полученный от ведомства, он опубликовал у себя в телеграм-канале.

"Не понятно, в чем нет нарушения. Они не нашли преследователей или слежка за частной жизнью, по их мнению, не является нарушением действующего законодательства?" — интересуется Врански.

Обращения активист направлял в МВД, Следственный комитет и прокуратуру, однако из всех силовых ведомств ему почему-то ответил Центр "Э".

"Статья 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") находится в компетенции СК, а не Центра "Э" ", — констатирует Врански.

Активист заподозрил слежку за собой в декабре прошлого года, возвращаясь домой после народного схода против возведения мусорного полигона Островский. Он сообщал, что за его автомобилем в течение некоторого времени ездила одна и та же белая Lada Granta с номерами МВД.