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Выборы 2021

Новости 11:47

ЗакС: Закон о наказах избирателей будет работать со следующих выборов

фото ЗакС политика ЗакС: Закон о наказах избирателей будет работать со следующих выборов

Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга 20 января сообщила ЗАКС.Ру, что "Закон о наказах избирателей" не распространяется на вновь избранный седьмой созыв парламента. Причина в позднем вступлении документа в силу, заявили в пресс-службе.

Закон принял шестой созыв ЗакСа летом 2021 года, губернатор подписал его в августе. Дата вступления его в силу — 28 августа — почти за три недели до проведения выборов.

"Учитывая поздний срок вступления в силу закона, соответствующая форма участия граждан в управлении делами государства в период избирательной кампании 2021 года не могла быть реализована в полной мере", - заявили в пресс-службе парламента. 

Там добавили, что реализация закона будет происходить при выборах следующего состава парламента. Сейчас с обращениями граждан работают фракции, добавили в пресс-службе. 

Спикер ЗакСа Александр Бельский 19 января тоже сказал журналистам, что с пожеланиями граждан работают фракции. Только он не уточнил, что закон о наказах сейчас не действует. Лидеры фракций в парламенте сообщили ЗАКС.Ру, что обращения собирают не только в предвыборную кампанию. Чего от них требует закон, они представляют смутно. Подробнее о ситуации с законом о наказах избирателей — в материале ЗАКС.Ру

Напомним, "Закон о наказах избирателей" подразумевает, что во время предвыборной кампании кандидаты собирают с петербуржцев обращения в письменном виде. После избрания все наказы аккумулируются и прорабатываются. 

София Саттарова


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