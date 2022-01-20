Почти забытый закон о наказах избирателей

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Спикера ЗакСа Александра Бельского на брифинге 19 января спросили о судьбе закона о наказах избирателей. По его словам, все заявления собраны лидерами фракций. Они в свою очередь сказали ЗАКС.Ру, что обращения и так получают регулярно, но в парламенте о работе с наказами речи не шло. Лидер единороссов в ЗакСе Павел Крупник вообще заверил, что на их созыв закон не распространяется.

Работа без плана работы

Весной 2021 года фракция "Единой России" в Законодательном собрании Петербурга решила оживить свою инициативу о наказах избирателей. Ее вносили в парламент еще в 2017 году, но тогда так и не приняли. Под конец своей работы депутаты шестого созыва активно обсуждали инициативу. Единороссы называли законопроект "прививкой от популизма", а представители оппозиционных партий — "пустозвонством". Депутат ЗакСа Михаил Амосов тогда отметил, что неясно, как действовать, если наказы избирателей будут диаметрально противоположными.

Документ все же приняли, как раз перед выборами нового состава ЗакСа. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал его в августе 2021 года — чуть более чем за месяц до голосования.

Согласно закону, петербуржцы могут подать кандидату в депутаты свои наказы — обращения в письменной форме, которые касаются вопросов изменения законодательства. Такие предложения должны подаваться лично в руки кандидату или его доверенному лицу, по желанию кандидат может использовать другой метод получения наказов, сказано в документе. Там же отмечено, что обращения обязаны быть в письменной форме с ФИО и адресом избирателя.

В течение двух месяцев после избрания депутаты должны обобщить все полученные наказы и передать их в парламент, написано в законе. Как именно ЗакС должен рассматривать собранные с избирателей обращения — устанавливает отдельное постановление, сказано в документе. ЗАКС.Ру не удалось найти соответствующее постановление. Его на рассмотрение парламенту пока не представили, рассказал изданию депутат шестого и седьмого созывов от "Яблока" Борис Вишневский. Другие опрошенные ЗАКС.Ру депутаты тоже не смогли ничего сказать о постановлении.

Как именно должна вестись работа с наказами избирателей, не пояснил и спикер ЗакСа Александр Бельский на брифинге 19 января. Он сообщил, что вся информация по ним будет открытой. Где именно и как они будут публиковаться, спикер не уточнил.

ЗАКС.Ру 17 января направил официальный запрос в парламент Петербурга с просьбой уточнить, принято ли постановление с разъяснением о процессе работы с наказами, где с ним можно ознакомиться и где будут публиковать сами наказы и материалы по их исполнению. На момент публикации материала ответа от ЗакСа не поступило. В течение нескольких дней ЗАКС.Ру не удалось пообщаться с соавтором инициативы о наказах избирателей, депутатом шестого и седьмого созывов ЗакСа от "Единой России" Денисом Четырбоком.

Спикер парламента Бельский на брифинге 19 января также рассказал, что исполнение наказов будет проверяться ежегодно:

- Мы приняли такое решение, что мы в разрезе одного года будем смотреть, как они выполняются. То есть не по истечении пяти лет мы посмотрели, было такое-то количество наказов, они, к сожалению, не выполнились, как обычно по объективным причинам, которые не зависели от депутатов.

Бельский добавил, что все наказы уже собраны лидерами фракций. К ним он и посоветовал обратиться за более подробной информацией.

Наказы без правил

Депутат ЗакСа от "Единой России" шестого и седьмого созывов Алексей Цивилев сообщил, что наказы в рамках принятого закона не собирал. Но общался со своими избирателями в рамках предвыборной кампании и фиксировал их пожелания:

- Избиратели просто мне писали, я это опубликовал в социальных сетях. Это можно мне предъявить, как называется. Но с точки зрения закона… Я даже не знаю, подписан ли он, - признался Цивилев.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что подписанный в августе закон будет распространяться только на следующие созывы. Новоизбранный седьмой созыв парламента под него не попадает, заверил Крупник:

- Закон о наказах был принят в конце того года, в августе, на наш созыв он не распространяется. Поэтому, как таковых, вот этих наказов… У нас есть ежедневный прием граждан практически всеми депутатами, и там мы получаем обращения, - сказал лидер единороссов в ЗакСе.

Он добавил, что и Бельский на брифинге говорил как раз про просто обращения избирателей, а не про наказы в рамках закона. По ним работа ведется в регулярном порядке, сказал Крупник. Хотя спикера спросили как раз про официальный документ.

- Еще в прошлом созыве принимали "Закон о наказах избирателей". Парламент избрался. Как с этим дела? Какие наказы? Сколько их? - поинтересовалась у Бельского корреспондентка "Фонтанки" Ирина Корбат.

Спикер на вопрос ответил уверенно. Он не переспрашивал, каким именно законом интересуется журналистка, а говорил со знанием дела.

В беседах с ЗАКС.Ру все лидеры фракций говорили, что всегда собирают обращения жителей по тем или иным проблемам и работают с ними. На просьбу уточнить, относится ли это к законопроекту о наказах, ряд собеседников издания затруднились ответить.

- Мы и так работаем с обращениями граждан. Мы, когда готовили программу партии, все предложения, наказы собрали вместе, - рассказала лидер "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина.

Она затруднилась точно сказать, предоставляла ли фракция все собранные материалы в парламент. Лидер фракции КПРФ Роман Кононеко в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что партия ведет работу с избирателями и их предложениями.

- Скажем так, у меня Александр Николаевич [Бельский] никогда не спрашивал про наказы. Мы действительно их фиксировали в той или иной форме. Поскольку нам не был понятен механизм реализации этого законопроекта, мы не знаем сейчас, как это реализовать. Нам тоже было всё это очень интересно услышать, - сказал Кононеко.

По его словам, приятно знать, что спикер ЗакСа озаботился вопросом наказов избирателей. Но хотелось бы прояснить, как всё будет реализовываться, добавил лидер коммунистов в Петербурге.

Лидер фракции "Яблока" Александр Шишлов признался, что о законе узнал только после брифинга Бельского. Он сообщил, что обращения от жителей "яблочники" собирали, но не в рамках реализации закона.

- Работу мы ведем, но формального сбора наказов у нас не было, - сказал Шишлов ЗАКС.Ру.

О том же сказал и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. По его словам, партия всегда занимается обращениями избирателей вне зависимости от проведения предвыборной кампании. Бланка "наказ кандидату" у ЛДПР нет, добавил парламентарий.

- Этап выборов для нас не принципиален, мы все время по повестке работаем. То, что придумали, условно говоря, для того, чтобы попиариться, это, конечно, глупость в некотором смысле, - сказал Иткин.

Собирали наказы именно в рамках закона депутаты от "Новых людей", рассказал ЗАКС.Ру лидер этой фракции Дмитрий Павлов.

- Мало того, что мы их собрали в письменном виде, мы их все оцифровали. Наказов у нас, я думаю, больше всех, потому что как новая партия мы собирали подписи [для участия в выборах]. Люди, когда подписывали, давали и свои наказы, - поделился Павлов.

По его словам, некоторые обращения уже в работе. Но заранее анонсировать лидер "Новых людей" в ЗакСе их не захотел. Постановление о порядке работы с наказами он не видел, признался Павлов.

София Саттарова