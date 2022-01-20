"Хороший урок сторонникам теории заговора": Пригожин пригрозил Znak.com судом

Близкий к Кремлю предприниматель Евгений Пригожил заявил о готовности засудить издание Znak.com из-за статьи, в которой содержится информация, которая якобы порочит его честь, достоинство и деловую репутацию, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Статья, вызвавшая недовольство бизнесмена, рассказывает о якобы организованной на петербургского губернатора Александра Беглова информационной атаке. Журналисты, ссылаясь на свои источники, апеллируют к тому, что к распрям может быть причастен как Пригожин, так и братья Ковальчуки. Источники Znak.com утверждают, что "война" началась после того, как структуры, связанные с бизнесменом, якобы не получили подряды на вывоз мусора и школьное питание. Кроме того, собеседники издания заявили о том, что негодование Пригожина якобы вызвано также проигрышем партии "Родина" на выборах в Заксобрание.

"Судебный иск к Znak.com будет хорошим уроком для всех сторонников теории заговора. Что касается информационных атак, то сейчас, очевидно, она ведётся против меня. А вот кто стоит за этой информационной атакой и пытается раскачать лодку, мы в этом разберёмся", - высказался Пригожин.

Предприниматель уверен, что журналисты опубликовали материал, не проведя должный фактчекинг.

Ранее Пригожин уже заявлял о непричастности к нападкам на Беглова, указывая, что не интересуется петербургской повесткой.